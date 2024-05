Günstiger? Ökologischer? Start im Mai: Zwei neue Spritsorten an Tankstellen in Deutschland

Autofahrer in ganz Deutschland warten schon gespannt auf den Marktstart von zwei neuen Spritsorten an Tankstellen im Mai. Erstmals werden auch paraffinische Dieselkraftstoffe als Reinkraftstoff angeboten. Der Marktstart ist für Mai geplant, hängt aber noch an der Neufassung der Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (10. BImSchV). Das Verkündungsverfahren ist aber schon im Gange – die Vorbereitungen der Branche laufen bereits seit Monaten. Die beiden neuen Kraftstoffe können also ab Mai die bekannten Sorten Super E5, Super Plus E5, Super E10 und Diesel B7 ergänzen.