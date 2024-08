Aus zwei mach eins 11-Punkte-Plan: Was Paare beim Zusammenzug beachten sollten

In der Grundversorgung kommt man in der Regel kurzfristig aus dem Vertrag raus - die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen. Bei Sondertarifen haben Verbraucherinnen und Verbraucher ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von sechs Wochen. In der Regel sind Versorger bei Haushaltszusammenführungen laut den Verbraucherzentralen NRW und Rheinland-Pfalz nämlich nicht in der Lage, den Vertrag am neuen Wohnort fortzuführen. Fragen Sie sicherheitshalber bei Ihrem Anbieter nach.