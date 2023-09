Selbst berechnen oder Experte 9 wichtige Punkte für die Wertermittlung einer Immobilie

Und auch ein Käufer legt derzeit häufig keinen so großen Wert darauf. „Je heißer der Markt, umso mehr negative Eigenschaften werden einem Objekt verziehen“, sagt Edenharter. „Wenn ich überhaupt die Chance bekomme, für ein Objekt in bester Lage ein Angebot abzugeben, kümmert mich der Bauzustand oft nicht so sehr. Hier ist es dann auch egal, wenn der Gutachter den Finger in die Wunde legt.“