Start in die Heizsaison : Ab wann muss die Heizungsanlage laufen?

Berlin Frieren Sie noch oder heizen Sie schon? In der Übergangszeit stellen sich Mieterinnen und Mieter die Frage: Ab wann sollte man heizen? Und was, wenn der Vermieter den Kessel noch nicht angefeuert hat?

Eine gesetzliche Regelung für den Start der Heizperiode gibt es nicht. „In der Regel beginnt sie am 1. Oktober und endet am 30. April“, sagt Hartmann. „Von diesem Zeitpunkt an muss der Vermieter dann das Heizen ermöglichen.“ Oft sei das in Mietverträgen festgelegt.