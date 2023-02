Flutgebiet : Ahr-Kreis legt Plan zur Gewässer-Wiederherstellung vor

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Ahr-Flut hat viele Uferkilometer zerstört oder beschädigt. Wie werden die Böschungen des Flusses saniert?

Der flutgeschädigte Kreis Ahrweiler will den Bürgern in diesem Frühling seinen Maßnahmenkatalog zur Wiederherstellung von Gewässern vorstellen. Bei dem extremen Hochwasser mit mindestens 134 Toten im Juli 2021 seien Straßen weggerissen und Uferböschungen zerstört worden, sagte die parteilose Landrätin Cornelia Weigand am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler.