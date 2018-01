später lesen Mangelhafte Produkte Akku-Staubsauger schneiden im Test schlecht ab FOTO: Kai Remmers FOTO: Kai Remmers Teilen

Achtmal die Note fünf und nur zweimal die Note drei: So schlecht schneidet eine Stichprobe Akku-Staubsauger in einem aktuellen Produkttest der Stiftung Warentest ab. Die meisten Geräte erreichten nur eine mangelhafte Leistung, berichtet die Stiftung in ihrer Zeitschrift „test“. dpa