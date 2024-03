Wohnliche Wände Aktuelle Tapeten-Trends: Struktur und erdige Farben

Eine andere Entwicklung, die sich laut Trend-Bericht zeigt: Tapeten, die Stile vergangener Jahrzehnte aufgreifen, sind häufiger zu sehen, etwa aus den 60ern und 70ern. Allerdings dann mit weniger plakativen Mustern als den ehemals großen Blüten in Orange- und Brauntönen. Heute findet man die typischen Dessins, so heißt es, weniger schrill in Blau-, Violett- und Grüntönen.