Smart Home : Alexa, Siri oder auch Google Assistent - wie Sprachassistenten unser Leben verändern können

Unsere Welt zuhause wird immer digitaler und automatisierter. Smart Home heißt das Stichwort. Doch inwieweit sind die uns heute verfügbaren Geräte in der Lage, unseren Alltag zu erleichtern und damit unser Leben in gewisser Weise zu verändern?

Alexa & Co.

Erst als Ende 2016 der Sprachassistent Alexa in Form des Amazon Echo, der als Smart Speaker bezeichnet wird, auf den Markt kommt, ändert sich die Situation grundlegend. Alexa war endlich eine wirkliche Innovation, der eine intuitive Sprachbedienung zu Grunde lag.

Der von dem US-amerikanischen Unternehmen Amazon hergestellte Sprachassistent ist unter anderem dadurch so innovativ, weil es ihm erlaubt ist, auf diverse herstellereigene Dienste oder auch Drittanbieterdienste zuzugreifen.

Neben Alexa gibt es mittlerweile auch noch intelligente Sprachassistenten von Google ( Google Assistent ) oder Apple (Siri). Im Folgenden wird das Thema anhand von Alexa beschrieben, da dieser zurzeit am fortschrittlichsten funktioniert. Ausführlichere Informationen zu modernen Sprachassistenten wie Alexa finden Sie auch hier , wo das Thema in verschiedenen Artikeln nochmal detailliert aufgegriffen wird.

Alexa erkennt die in einem Raum gesprochene Sprache und reagiert auf das Schlüsselwort Alexa. Jeden Befehl, der nach diesem Wort gesagt wird, wird vom Gerät registriert, über das Internet an den Hersteller weitergeleitet und dort verarbeitet. Darauf wird Alexa dann die gewünschte Information an den Benutzer weitergeben oder auch den Befehl, wie das Licht im Wohnzimmer auszuschalten, ausgeführt.