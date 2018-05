später lesen Haushaltstipp Allzweckreiniger aus Kernseife und Natron herstellen FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Twittern

Teilen



Wer ganz genau wissen will, welchen Stoffen er sich in der Wohnung aussetzt, stellt Putzmittel selber her. Für einen Allzweckreiniger hat der Infodienst Landwirtschaft – Ernährung – Ländlicher Raum in Schwäbisch Gmünd folgendes Rezept: dpa