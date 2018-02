später lesen Energieeinsparverordnung Altbaukauf: Pflicht zum Nachrüsten in den ersten zwei Jahren FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Wer einen Altbau kauft, muss unter Umständen schon in den ersten zwei Jahren Geld in die Sanierung investieren. Das sieht der Gesetzgeber vor, wie der Verband Privater Bauherren (VPB) in Berlin erläutert. dpa