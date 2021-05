Verbraucherverband : Alternativen zu Plastikbesteck teils problematisch

Brüssel Plastikgeschirr wird es bald nicht mehr geben. Die derzeitigen Alternativen sind jedoch häufig auch nicht so umweltfreundlich wie gedacht. Verbraucherschützer fordern mehr.

Verbraucherschützer in Spanien, Italien, Frankreich und Dänemark hatten insgesamt 57 Produkte wie Wegwerfschüsseln aus Stroh oder Zuckerrohrfasern, Papierhalme oder Besteck aus Palmblättern getestet. Gesucht wurde unter anderem nach sogenannten PFAS, also florierten Verbindungen, die in der Natur praktisch nicht abbaubar sind und als gesundheitsbedenklich gelten. BEUC nennt sie „Ewigkeits-Chemikalien“. Daneben ging es um Chlorpropanole und Pestizide.

Am 3. Juli tritt in der EU das 2019 beschlossene Verbot bestimmter Plastik-Wegwerfartikel in Kraft, darunter auch Plastikbesteck und Plastikteller. Die Umstellung auf Alternativen ist in vollem Gange.