Lärm im Miethaus : An Karneval müssen Nachbarn toleranter sein

An Karneval müssen Nachbarn toleranter sein

Berlin Manchen sind die „tollen Tage“ ein Gräuel, andere feiern Karneval gerne ausgelassen. Zu hoch hergehen sollte es im Miethaus aber nicht.

Narrenfreiheit gibt es auch an Karneval nicht, aber etwas lauter darf es werden: Nachbarn müssen mehr Lärm als üblich ertragen. Die ansonsten ab 22 Uhr geltende Nachtruhe ist gelockert, erklärt der Eigentümerverband Haus&Grund Deutschland. An welchen Tagen dies gilt, richtet sich danach, was vor Ort üblich ist.