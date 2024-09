Tipps für künftige Bauherren Anfänger am Werk: So wird Ihr Bau kein Luftschloss

Tobias Beuler: Das Wort bauseits suggeriert erst mal: Da passiert was auf der Baustelle. Das ist auch so. Das Wort bedeutet aber, dass der Bauherr das, was passiert, selbst machen muss. Steht also in der Baubeschreibung zum Beispiel, dass die Fußbodenleisten bauseits angebracht werden, bedeutet das nichts anderes als: Sie sind nicht im Preis inkludiert.