Herbst und Winter Auch wenn's kalt ist: So lüften Sie richtig

Wie niedrig die Luftfeuchtigkeit sein muss, hänge vom Bauzustand und der Außentemperatur ab: In einem gut gedämmten Gebäude könne ein Wert von rund 60 Prozent in der Wohnung „für einige Zeit“ vielleicht kein Problem sein. Bei schlechter Gebäudedämmung können an kalten Tagen schon 40 Prozent an den Wärmebrücken und in Raumecken zu viel sein. Wenn die Luftfeuchtigkeit längere Zeit über 50 Prozent liegt, sollte gelüftet werden.