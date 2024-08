Bilder in Szene setzen Beleuchtung: So rücken Sie Kunstwerke ins richtige Licht

Bei der Wahl des passenden Abstrahlwinkels, also des Winkels, in dem das Licht der Leuchte ausgestrahlt wird, kommt es auf die Entfernung zwischen Lichtquelle und Kunstwerk und auf dessen Größe an. Einen engen Abstrahlwinkel von 10 bis 30 Grad empfiehlt die Brancheninitiative in ihrer Broschüre „licht.wissen 14“ für kleinere Bildformate, ein breiter Abstrahlwinkel von 30 bis 60 Grad ist demnach ideal für große Bilder. Bei glasgerahmten Bildern muss die Beleuchtung außerdem so ausgerichtet werden, dass keine störenden Reflexionen entstehen.