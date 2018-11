später lesen Blinder Passagier Bettwanzen muss der Profi bekämpfen FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Twittern

Teilen



Bettwanzen schleppt man in der Regel mit dem Urlaubsgepäck nach Hause. Allerdings kann es bei starkem Befall dazu kommen, dass die Tiere sich auch in benachbarten Wohnungen ausbreiten. So erkennt man den Befall und bekämpft ihn: dpa