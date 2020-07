Wer streicht? : BGH klärt Mieterrechte bei Schönheitsreparaturen

Karlsruhe Malern, tapezieren, kalken - ums Renovieren gibt es oft Streit. Der Mietvertrag hilft nicht unbedingt weiter, denn auch gängige Klauseln können unzulässig sein. Wer bringt dann die Wohnung in Schuss?

Vereinfacht gesagt sind das alle Malerarbeiten in der Wohnung, eben das Streichen oder Tapezieren der Wände und Decken, aber auch das Lackieren von Heizkörpern, Türen oder Fensterrahmen von innen. Es geht also immer darum, Gebrauchsspuren zu beseitigen. Die Arbeiten muss nicht unbedingt ein Profi erledigen. Greift der Mieter selbst zum Pinsel, muss er aber „fachgerecht“ arbeiten.

Die Mieter, jeweils aus Berlin, wollen ihre Vermieter dazu bringen, die abgewohnten Wohnungen auf Vordermann zu bringen. Seit dem Einzug 2002 und 1992 ist nichts passiert, und schon damals waren die Räume unrenoviert. Auch wenn es in den Mietverträgen anders steht, sind die Schönheitsreparaturen nach neuer Rechtslage also nicht Sache der Mieter. Aber auch die Vermieter sehen sich nicht in der Pflicht.

Laut Gesetz muss der Vermieter die Wohnung „in einem zum

vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand“ überlassen und „in

diesem Zustand“ erhalten. Was das heißt, war am Berliner Landgericht

umstritten. Die eine Kammer meinte: Die Mieter hätten beim Einzug

akzeptiert, in einer unrenovierten Wohnung zu leben. Solange die

Räume nicht völlig „verkommen“ seien, müsse der Vermieter folglich

nichts tun - zumal die Wohnung sonst sogar frisch renoviert wäre. Im

zweiten Fall meinte eine andere Kammer: Beide Seiten hätten einst

vereinbart, dass die Wohnung von Zeit zu Zeit hergerichtet werden

solle. Nun müsse eben der Vermieter in den sauren Apfel beißen.