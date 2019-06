Wild oder geradlinig? : Bilder stilvoll im Raum arrangieren

Oldenburg Ein Bild aufhängen ist nicht schwer - theoretisch. Doch es soll sich in den Raum integrieren. Schon wird es schwierig. „Man kann viel falsch machen“, sagt die Designerin Katharina Semling aus Oldenburg.

Das beginnt schon mit der Wahl des richtigen Ortes. Nicht jedes Werk passt in jedem Raum. „Was nützt es mir, wenn ich meine hochwertige Radierung über den Esstisch hänge, sie aber eine Gruselszene zeigt?“, gibt die Innenarchitektin Ines Wrusch aus Hamburg ein Beispiel.

Auch vom Stil her muss es passen. Möbel und Bilder sollten harmonieren, so Semling. Zwar könne ein barockes Bild in einem modernen Raum hängen. Dann sollte es ein bewusster Kontrapunkt sein.