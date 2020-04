Dippen statt pinseln : Bilderrahmen aufpeppen

Nur ein Teil der Bilder wird in Farbe getaucht - so einfach kann man eine ungewöhnliche Wanddekoration gestalten. Foto: Schöner Wohnen Farbe/DIY Academy/dpa-tmn.

Köln Heimwerken und Basteln ist nicht Ihre Stärke? Es gibt aber so denkbar einfache kreative Ideen, die gelingen auch Ihnen. Etwa das „paint dipping“.

Schon eine kleine Veränderung in der Dekoration kann einem Raum eine neue Wirkung geben. Dafür muss man vielleicht noch nicht einmal in den Bau- oder Bastelmarkt fahren. Haben Sie denn noch alte Farbreste zu Hause?

Damit lässt sich einem Bilderrahmen und dem Foto darin ein besonderer Look geben - und zwar, indem man sie teilweise in die Farbe taucht. Etwa so, wie man Chips in den Dip tunkt. Diese Technik nennt sich daher auch „paint dipping“.