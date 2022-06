Gefahr durch Elektrobrände : Brandrisiko: Kühlschrank-Oldies besser austauschen

Kiel Elektrogeräte gehören wie selbstverständlich zu unserem Alltag. Viele sind im täglichen Dauereinsatz. Der Verschleiß kann über die Jahre zu einer echten Gefahr werden.

Ein Haus- oder Wohnungsbrand ist der Horror für jeden Bewohner. Was vielen nicht bewusst ist: Jeden dritten Brand in und an Gebäuden verursacht Elektrizität. Ganz oben auf der Liste der Brandverursacher stehen Kühlgeräte, heißt es vom Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung (IFS).