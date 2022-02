Zu teuer? : Bundesbank sieht Anzeichen für überhöhte Immobilienpreise

Nach Schätzungen der Bundesbank wurden Immobilienpreise in den Städten im vergangenem Jahr zwischen 15 Prozent und 40 Prozent zu hoch bewertet. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Frankfurt/Main Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland steigen und steigen. Der Trend hat sich nach Einschätzung der Bundesbank im vergangenen Jahr noch verschärft - nicht nur in den großen Städten.

Der Trend zu überhöhten Immobilienpreisen in deutschen Städten hat sich einer Bundesbank-Analyse zufolge im abgelaufenen Jahr verschärft. „Die Überbewertungen bei Wohnimmobilien nahmen zu“, schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für Februar, der am Montag veröffentlicht wurde.