Upcycling : Bunte Pflanz- und Blumengefäße selber machen

Berlin Keine Vase oder keinen Blumentopf zur Hand? Zeit für ein Upcycling alter Plastikflaschen und anderer Behälter. Mit ein paar matten Farben werden sie zu wahren Design-Objekten.

Einheitliches Design macht Krüge zum Ensemble

Besonders schön macht es sich, wenn unterschiedlich große, alte Krüge und Vasen mit demselben Design versehen und so zum Ensemble werden. Hierfür bietet sich eine hellblaue Grundierung mit weißen Streifen an. Dieses Muster passt besonders gut zu zarten Sträußen in lila, gelb, orange und weiß.