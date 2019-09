Gutes Werkzeug : Darauf sollte kein Heimwerker verzichten

In nahezu jedem Privathaushalt und auf jeder Baustelle lässt sich ein Hilfsmittel immer wieder finden - Die Rede ist von der Schraubzwinge. Gerade bei Hobby-Handwerkern ist die Schraubzwinge eines der meistgenutzten Tools, welche viele Arbeitsschritte enorm erleichtert.

In diesem Artikel soll es darum gehen, was Sie beim Kauf einer Schraubzwinge beachten sollten und ob der Hersteller dabei eine besondere Rolle spielt.

Neben vielen "No-Name" Artikeln gibt es einige größere Hersteller, die sich vor allem bei Handwerkern durchgesetzt haben und immer mehr auch den Privathaushalt erobern. Allen voran sollte man hier den Hersteler "Bessey" benennen. Doch auch die Produkte von "format" und "fortis" stechen durch eine außerordentlich gute Qualität hervor. Doch was unterscheidet eine Schraubzwinge dieser Hersteller von den vielen kleineren Marken und Noname Produkten? Bei einem Hilfsmittel, welches so regelmäßig genutzt wird, kommt es auf die Langlebigkeit und Verlässlichkeit an. Nichts ist ärgerlicher als eine Schraubzwinge, welche nach einiger Zeit an Spannkraft verliert, oder überhaupt nicht genug Spannung erzeugen kann. Es kommt also tatsächlich auf die Qualität an. Während viele günstige Produkte billige Kunststoff-Spannbacken verwenden, wird bei den oben genannten Marken auf qualitativ hochwertige Materialien geachtet. Von Ganzstahl-Schraubzwingen, bis hin zu Temperguss-Schraubzwingen - Klassisch mit einer Spindel, oder die einfache Einhandzwinge - bei den Markenherstellern machen Sie garantiert nichts falsch.