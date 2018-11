später lesen Rechte der Mieter Darf der Vermieter unbegründet eine Besichtigung verlangen? FOTO: Kai Remmers FOTO: Kai Remmers Teilen

My home is my castle - übersetzt etwa: Mein Zuhause ist meine Burg. Dieses Sprichwort gilt nicht nur für Eigentümer. Auch für Mieter ist ihr Zuhause ein Schutzbereich. Von Sabine Meuter, dpa