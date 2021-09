Einer groß, einer klein : Das Haus ergonomisch einrichten

Bremervörde/Bad Honnef Es ist unbequem, an einem zu niedrigen Tisch zu sitzen oder an einer zu hohen Spüle zu stehen. Man kann sein Zuhause aber passender einrichten, selbst wenn der Partner viel größer oder kleiner ist.

Sie ist 1,60, er 1,90 Meter: Solche ungleich groß gewachsenen Paare sind gar nicht so selten. Was, wenn sie ein gemeinsames Haus bauen?

Die Antwort ist ja. Und es handelt sich nicht um einen Kompromiss. Denn werden Durchschnittsmaße angesetzt, kommt keiner von beiden zurecht, sagt Detlef Detjen von der Aktion Gesunder Rücken. Nach Möglichkeit sollte daher jeder Partner ergonomisch zu ihm passend wohnen und arbeiten können. Besonders wichtig ist das in Bereichen, in denen Tätigkeiten häufig und über längere Zeit ausgeführt werden.

Vom Bad ins Wohnzimmer, wo man in Sesseln und auf Sofas viel Zeit verbringt. Umso wichtiger ist es gerade hier, dass Höhe und Tiefe der Sitzmöbel passen. „Der Rücken wird es danken, wenn der Lieblingsplatz auf die Körpermaße abgestimmt ist“, sagt Detjen. Für Menschen unterschiedlicher Größe bieten die Hersteller Garnitur-Elemente in verschiedenen Größen an. Individuell an die einzelnen Körpermaße angepasst sollten vor allem Relax- und Aufstehsessel sein, rät der Rückenexperte.