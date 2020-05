Niemand redet gern drüber - doch jeder braucht es : Das stille Örtchen an individuelle Bedürfnisse anpassen

Das stille Örtchen an individuelle Bedürfnisse anpassen

Ganz gleich, ob im Schadensfall, bei umfassender Renovierung oder beim Neubau: Irgendwann steht der Einbau einer neue Toilette an. Mieter haben bei der Grundausstattung ihrer Badezimmer mit Wanne und Dusche, Waschbecken und WC oft nur wenig Mitspracherecht.

Haus- und Wohnungseigentümer bieten sich in allen Fragen der Neugestaltung des Bades jedoch umfangreiche Möglichkeiten. So können sie darüber entscheiden, ob sie Badewanne, Dusche oder beides einbauen und welches Waschbecken sie bevorzugen. Auch darüber, wann eine neue Toilette eingebaut werden soll, können sie frei befinden. Doch welche Keramik soll es sein? Und wie sieht es mit einem Dusch-WC, einem Bidet oder einem Urinal im eigenen Badezimmer aus?

Vor der Entscheidung, was am besten ins eigene Bad passt, kann man sich online oder auf Musterausstellungen, die mögliche Lösungen praxistauglich zeigen, inspirieren lassen. Auch mannigfaltige Ersatzteile von der Abdeckplatte über Gewindebolzen bis hin zu elektronischen Bauteilen lassen sich im Internet bestellen.

Je nach der Art der Montage unterscheidet man zwischen Stand- und Hänge-WC. Ein Stand-WC lässt sich zwar einfach montieren , bietet aber im Gegensatz zum Hänge-WC keinerlei Variationsmöglichkeiten für die individuelle Sitzhöhe. Dazu lässt sich der Fußboden rund um das stehende WC nicht ganz so gut reinigen wie bei einem Hänge-WC. Für direkt an der Wand befestigte Toiletten erfordert die Montage allerdings größeren Aufwand.

Die noch vor wenigen Jahren weit verbreiteten Flachspüler wichen aus hygienischen Gründen in immer mehr Haushalten moderneren Tiefspülern. Flachspüler erfordern mit ihrem Auffangbecken einen höheren Reinigungsaufwand und verursachen aufgrund ihrer Bauweise bei ungenügender Pflege schneller unangenehme Gerüche. Wer sich an den möglichen Wasserspritzern beim Tiefspülermodell nicht zu sehr stört, sollte sich für diese Form des WCs entscheiden. In der Spülleistung unterscheiden sich Tief- und Flachspüler nicht.