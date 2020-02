Haushalts-Tipp : Den Muff beseitigen: Warum stinkt meine Waschmaschine?

Müffelt die Wäsche bereits, wenn sie aus der Trommel kommt, ist es wieder an der Zeit für einen 60-Grad-Waschgang. Foto: Christin Klose/dpa-tmn.

Frankfurt/Main Wenn frische Wäsche, nicht mehr frisch riecht, liegt es Keimen, die sich in der Waschwachine ausbreiten. Aber wie wird man sie wieder los?

Auch frisch gewaschene Wäsche müffelt schon mal, wenn sich Keime im Inneren der Maschine angesiedelt haben. Sie finden in dem feuchten Mikroklima gute Lebensbedingungen, und wenn man nur mit 30 oder 40 Grad wäscht, bleiben sie dort erhalten.

Ein solches Mittel gibt es in Waschmittelpulver, in Granulat, Perlen oder Tabletten, nicht aber in Flüssigprodukten.