Komfort und Luxus : Die Digitalisierung im eigenen Wohnzimmer: Welche Gadgets sind sinnvoll?

Während Firmen und Unternehmen gut beraten sind, jetzt den Schritt in die digitale Arbeitswelt von morgen zu wagen, gibt es für Privathaushalte keine Verpflichtung, Prozesse zu optimieren oder die Effektivität zu steigern. Wer zu Hause digitale Geräte installiert, die miteinander kommunizieren können, wünscht sich vor allem einen Zuwachs an Komfort und Luxus.

Eine absolute Sicherheit gegen Einbrecher gibt es nicht. Auch in umzäunte Anwesen, welche rundum von leistungsstarken Videokameras überwacht werden, dringen immer mal wieder Ganoven ein. Wer sein Zuhause app-gesteuert bei Abwesenheit überwacht, hat aber überall auf der Welt die volle Kontrolle über alle Vorgänge am und im Haus. Es existieren Überwachungssysteme, die einen Hinweis auf das eigene Smartphone senden und einen Notruf direkt an die nächste Polizeidienststelle absetzen können.

Damit Sie keinen Stummfilm schauen, sollte ein passendes Surround-System, am besten mit 5-Wege-Ausgang, installiert werden. Über einen Subwoofer können Sie einzelnen Boxen mit hohen, tiefen und mittleren Tönen leicht ansteuern und den Klang ganz nach Belieben variieren. Installieren Sie die Lautsprecher zum Beispiel in den Zimmerecken, hören Sie einen vorbeifahrenden Zug im Film tatsächlich von rechts nach links. Über 3.1 Systeme ist dies nicht möglich, hier wird der Ton auf allen angeschlossenen Boxen gleichzeitig wiedergegeben. Lediglich die Lautstärke lässt sich variabel konfigurieren.

Jeder entscheidet selbst, welche Installationen zur Sicherheit oder welche smarte Unterhaltungselektronik im Eigenheim gewünscht wird. Das digitale Zeitalter macht einiges möglich und vieles leichter. Bedenken Sie aber bei allen smarten Installationen im Eigenheim, dass Ihre Geräte nicht nur im Internet of Things (IoT) miteinander in Kontakt stehen und persönliche Daten über Sie, Ihre Familie und Ihre Gäste austauschen, auch die Großkonzerne und Hersteller der smarten Module hören meist mit. In den Medien gibt es nur kurz einen Aufschrei, wenn sensible Daten ausspioniert werden. Seien Sie sich aber gewiss, dass die modernen Wanzen im smarten Eigenheim Sie jederzeit überwachen und Daten an vielleicht unbekannte Quellen weitergeben. Lesen Sie jede Datenschutzvereinbarung genau durch, auch wenn diese etliche Seiten lang ist. Aktivieren Sie nur die Funktionen, die Sie wirklich für nötig halten und modifizieren Sie alle Einstellungen.