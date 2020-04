Lose Steckdose : Die einfachste Laien-Lösung ist die Schraube

Hamburg Sie wollen sich zu Hause der einen und anderen Reparatur widmen? Für eine locker sitzende Steckdose gibt es oft schon eine sehr schnelle Lösung.

An die Elektrotechnik im Haus sollten sich Laien nicht wagen - zu groß ist die Gefahr von Stromschlägen. Doch so manches Problem hat eine so einfache Lösung. Wichtig: Vor jeder Arbeit an Steckdosen wird zunächst die Sicherung herausgenommen, -geschaltet oder gedreht.