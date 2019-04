später lesen My home is my castle? Die häufigsten Irrtümer von Wohnungseigentümern Teilen

Twittern

Teilen



My home is my castle: Dieses englische Sprichwort kennen in Deutschland viele. Es bedeutet, dass ein Haus ein Ort der Zuflucht ist, ein sicherer Hort. Ein Grund, warum hierzulande viele eine Immobilie kaufen wollen. Von Falk Zielke, dpa