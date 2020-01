Trends von der Messe IMM : Die neuen Möbel haben Mehr-Wert

Köln Möbeldesign hat oft eine Geschichte zu erzählen. Ob von der Nachhaltigkeit der Produktion, von der Materialqualität oder davon, was das Möbelstück noch sein kann. Denn ein Sofa kann auch ein Regal sein.

Ein Beispiel ist das neue Sofasystem von Rolf Benz namens Liv. Seine Rückwand und die Armlehnen können ein offenes, schlankes Regal für Bücher und Deko sein. Und der Stuhl Cila Go von Arper bietet in einer Ausführung nicht nur Stauraum im Fußraum, er ist dank eines schwenkbaren kleinen Tischs ein ganzes kleines Büro.

„Multifunktionelle Stücke sind auch solche Möbel, die sich schnell in anderen Räumen nutzen lassen - etwa wenn Besuch kommt“, erläutert Frank A. Reinhardt, Trendanalyst für den IMM-Veranstalter Koelnmesse. Besonderer Fokus der Designer scheint aktuell auf dem Hocker zu liegen - manchmal wie etwa bei Artifort mit Schleife zum Herumtragen. Der Hocker ist längst nicht mehr nur Ergänzung zur Couch, sondern komplettiert oder ersetzt gar schon den Stuhl am Esstisch.

Oder die Möbel verschwinden ganz: Floating Office zieht einen Schreibtisch per Knopfdruck hoch, wenn man ihn nicht mehr braucht. Er hat keine Tischbeine, sondern hängt an Seilen an der Decke. „Wir wollten in sehr kleinen Wohnungen jenen Raum gewinnen, den man bislang noch nicht nutzt - die Decke“, erklärt Firmenvertreter Florian von Heißen. Der Schreibtisch ist ein erster Anwendungsfall, ein hochziehbarer Wäscheständer und ein Bett sind auch angedacht.