Keine schweißtreibende Sache : Die passende Bettwäsche im Sommer

Dortmund Selbst diejenigen, die sonst wie der sprichwörtliche Stein tief schlafen, wälzen sich im Sommer oftmals in den Laken. Was kann man tun für eine bessere Nachtruhe bei Hitze?

In Hitzenächten schlafen wir schlechter. Das bestätigt der Schlafmediziner Hans-Christian Blum: „Die beste Temperatur im Schlafzimmer liegt bei 16 bis 18 Grad - also relativ kühl -, weil wir im Schlaf die Temperatur herunterregeln.“

Schlafen in Baumwolle und Leinen

„Bei der Bettwäsche sind leichte Stoffe, die die Feuchtigkeit gut heraustransportieren, geeignet“, sagt Marc Böhle, Präsident des Verbandes der Bettenfachgeschäfte. „Je leichter der Stoff, desto besser.“ Böhle empfiehlt Baumwolle oder Leinen: „Baumwolle hat eine gute Feuchtigkeitsaufnahme und Leinen sogar eine kühlende Wirkung für die Haut, deshalb wird es in den Tropen so viel getragen.“ Bei den Baumwollgeweben seien Perkal oder Batist besonders luftdurchlässig.

Wie bei Baumwolle gebe es aber auch bei Seersucker Unterschiede: „Die günstige Seersucker-Variante ist nicht so anschmiegsam, weil dort die Wellenform auf chemischem Weg erzeugt wird“, sagt der Experte. Mit jeder Wäsche werde die Wellenform dann schwächer. Bei guten Qualitäten entstehe sie dagegen automatisch beim Webvorgang. Deshalb empfiehlt Böhle: „Kaufen Sie nicht verpackt, ohne anzufassen.“ Im Zweifel sollten Kunden den Verkäufer bitten, die Packung zu öffnen.

Außerdem wird Feuchtigkeit von der Decke aufgenommen: „Kamelhaar kann zum Beispiel ein Drittel seines eigenen Gewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass es sich feucht anfühlt“, so der Experte.

Von fast allen Deckenarten gibt es auch in Leichtversionen. „Zum Beispiel wäre eine Daunendecke mit 140 Gramm Füllgewicht ideal“, erklärt Böhle. „Die sind meist ganz klein gesteppt, so dass sich in jedem Karo gerade mal ein Gramm Daunen befindet.“ Aber auch Leichtdecken mit Füllungen aus Kamelhaar, Kaschmir oder Leinen sind empfehlenswert. Für Allergiker kommt zum Beispiel Wildseide infrage.