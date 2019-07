Rückkehr auf Rädern : Die Renaissance der Hausbar

Landsberg Wie wäre es mit einem Aperitif, der das Abendessen für die Freunde zum Menü veredelt? Sie können auch Freunden ein paar schicke Cocktails anbieten, die aus der Hausparty ein rauschendes Fest machen.

Trendanalystin Gabriela Kaiser aus Landsberg am Lech sieht in der Renaissance der Hausbar eine Reminiszenz an die Zeit des Wirtschaftswunders. „Wir sind im Wohnbereich in einer neuen Üppigkeit unterwegs: Messing, dunkle Farben, das kommt alles aus dieser Zeit der 50er und 60er Jahre. Und damals gehörten diese Hausbars dazu.“ Darüber hinaus vermittle eine gut sortierte Hausbar heute wie damals Stil und Weltläufigkeit. „Das hat auch eine Ausstrahlung von Glamour. Man setzt ja Kristallgläser darauf, Glaskaraffen et cetera.“