später lesen Hausgeld und Rücklagen Diese laufenden Kosten verursacht eine Eigentumswohnung FOTO: Florian Schuh FOTO: Florian Schuh Teilen

Twittern

Teilen



Wer aus der Mietwohnung aus- und in eine Eigentumswohnung einzieht, spart zunächst einmal Geld - nämlich die monatliche Miete. Allerdings ist das Leben in einer Eigentumswohnung nicht umsonst. Neben den Kreditkosten fallen eine Reihe von Ausgaben an. Von Sabine Meuter, dpa