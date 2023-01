Günstiger wohnen? : Diese Vor- und Nachteile hat das Erbbaurecht

Kann sich das Eigenheim so fast jeder leisten? Beim Erbbaurecht müssen Immobilieneigentümer das Grundstück nicht kaufen, sondern pachten. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

München Für einige Menschen ist das Eigenheim in weiter Ferne. Zu teuer sind Immobilien, insbesondere in Ballungszentren. Aber taugt die Alternative Erbbaurecht?

In Zeiten, in denen Baugrundstücke nicht nur rarer, sondern auch immer teurer werden, kommen für private Bauherrinnen und Bauherren wieder vermehrt Alternativen zum Grundstückskauf in Betracht.