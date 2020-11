Kuscheliges Zuhause : DIY-Tipps für Windlichter und Kerzen

Winterliche Kerzenhalter lassen sich ganz einfach selbst herstellen. Man braucht dazu vor allem Fantasie - und in diesem Fall Eisblumen-Spray. Foto: www.diy-academy.eu/dpa-tmn

Köln In den kommenden Wochen stehen uns dunkle, lange Tage bevor. Umso wichtiger, dass Sie sich ihr Zuhause gemütlich machen. Ein paar Tipps, wie sich Kerzen und Windlichter individuell gestalten lassen.

Der wohlige Schein einer Kerze spendet Licht und Wärme. Genau das Richtige für die trüben Herbst- und Winterwochen. Wer will, kann Windlichter und Kerzen auch passend zum eigenen Stil verzieren - und so seinem Zuhause eine persönliche, kreative Note verleihen.

Dazu drei Ideen der DIY Academy in Köln:

Wer will, kann vorher noch eine Schablone in passender Größe aussuchen - etwa einen Stern oder ein Herz. Auf die Schablone Kreppbänder überlappend kleben, alles ausschneiden. Dann den Krepp vorsichtig ablösen und auf das Glas kleben. Nach dem Besprühen wieder entfernen. An der frost-freien Stelle scheint das Kerzenlicht durch.