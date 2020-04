Dekorative Osteridee : Eierschalen als Anzuchtgefäße nutzen

In leeren Eierschalen lassen sich gut Sämlinge aufziehen. Foto: Simone A. Mayer/dpa-tmn.

Berlin Osterdekorationen können so einfach sein - und dafür muss es gar nicht das olle angemalte Ei sein. Wie wäre es mal mit Eierschalen als Pflanzgefäße?

Ostern fällt in vielen Familien zwar in diesem Jahr anders aus, aber nicht aus. Auf Dekoration muss also keiner verzichten.