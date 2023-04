Verkehr Eifelstrecke: Zugverkehr bis Gerolstein rollt wieder

Bereits im vergangenen Jahr waren Teilabschnitte der Eifelstrecke neu in Betrieb gegangen: So fuhren Züge zunächst wieder von Trier-Ehrang bis Auw an der Kyll, später dann bis Kyllburg. Nun folge in einem letzten Schritt das Teilstück bis Nettersheim in Nordrhein-Westfalen und weiter nach Norden, teilte die Bahn mit. Bis Ende 2023 solle die gesamte Strecke wieder zu befahren sein, hieß es.