Veränderung beginnt im Kopf : Eigene Klima-Vorsätze einhalten

Köln Selber kochen und nicht mehr reisen: Corona hat viele Veränderungen gebracht. Manche Neuerungen erweisen sich sogar als nachhaltig und lohnen, dass man sie beibehält. Doch wie gelingt die Umsetzung?

Wieso fallen wir so schnell in alte Gewohnheiten zurück?

Außerdem ist es wichtig, dass wir uns Zwischenziele setzen. Niemand, der noch nie Laufschuhe getragen hat, läuft am nächsten Tag einen Marathon. Da fangen wir ja genauso mit kleinen Zwischenzielen an. Und genau das hilft bei Nachhaltigkeitszielen auch. Was kann ich zum Beispiel diese Woche ändern? Fragen wir uns das jede Woche, kommt da aufs Jahr hochgerechnet einiges zusammen.

Was wäre denn zum Beispiel so ein Zwischenziel?

Urner: Es gibt folgende große Bereiche, wo man an Nachhaltigkeitsschrauben drehen kann: Ernährung, Mobilität, Wohnen und der Konsum generell. Am Anfang kann sich jeder fragen: Welcher Bereich fällt mir am leichtesten? Wer zum Beispiel schon Vegetarier ist, kann sich vielleicht ein, zwei Tage die Woche komplett pflanzlich - also vegan - ernähren. Wer dagegen jeden Tag Fleisch isst, strebt vielleicht erstmal an, Flexitarier zu werden.