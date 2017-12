später lesen Vorab informieren Einbau von Küchenablufthauben braucht oft Erlaubnis FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Manche Mieter stören sich in Küchen an den Essensgerüchen. Eine Ablufthaube kann hier helfen - eine Installation ist jedoch nicht in allen Wohnungen möglich. Darauf weist der Eigentümerverband Haus&Grund Deutschland hin. dpa