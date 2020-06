Der Urlaub als eine Chance : Einbrecher nutzen jede Gelegenheit

Stuttgart Wird häufiger in leerstehende Wohnungen eingebrochen, wenn die Bewohner im Urlaub sind? Die Statistik gibt dazu keinen Hinweis. Trotzdem sollte man das Thema Schutz ernst nehmen.

Nun öffnen die Hotels und Grenzen wieder. Viele Menschen fahren daher spontan doch noch in den Urlaub oder einfach nur für ein Wochenende weg. Wenn ich kurzfristig keinen Nachbar oder ein Familienmitglied finde, der diese Aufgaben übernimmt, was kann ich tun?

Viele Einbrecher nutzen zufällige Gelegenheiten aus. Das kann so aussehen, dass sie zufällig durch die Straße gehen, sehen, es ist vermeintlich keiner da, und klingeln. Antwortet darauf niemand, gehen sie ums Haus und hebeln ein Fenster auf. Es gibt nach wie vor viele ungesicherte Häuser in Deutschland, die Gelegenheiten liegen wie eine Perlenkette entlang der Straße.

Schmidt: Ja, wenn der Vermieter nicht zustimmt, sind bauliche Änderungen nicht gestattet. Das heißt, sie können also nicht an die Substanz von Fenster und Türen ran. Aber auch dafür gibt es Lösungen, die beim Auszug beschädigungsfrei rückbaubar sind, zum Beispiel einen Panzerriegel für die Fensterlaibung. Das ist wie wenn man ein Regal aufhängt oder Küchenschränke an der Wand montiert - das darf man, und wenn man auszieht, macht man sie ab, verfüllt die Bohrlöcher und streicht darüber.

Schmidt: Man sollte keine entsprechenden Ansagen auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und keine Nachrichten in sozialen Netzwerken posten. Auch das Adressschild am Koffer sollte nicht bei Vorbeigehen schon für jedermann lesbar sein.

Außerdem haben wir Belege in der polizeilichen Kriminalstatistik, dass in der dunklen Jahreszeit besonders viele Einbrüche stattfinden. In der Dunkelheit können Einbrecher ungestörter arbeiten, und viele Menschen sind in der Jahreszeit, wenn es morgens noch oder abends schon dunkel ist, dann auch noch im Büro.