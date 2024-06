Sicherheitsvorkehrungen Einbruchschutz: Auch Nebeneingänge richtig sichern

Der Rat von K-Einbruch daher: Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller oder auf dem Dachboden auf und schließen Sie Ihre Fahrräder auch im Keller an. Wichtig außerdem: Keller- und Dachbodenzugangstüren verschließen und massive Überfallen und Hangschlösser verwenden. Überfallen bestehen aus einem länglichen Bügel, der an der Kellertür montiert wird, und einem Gegenstück, das am Türrahmen angebracht wird. Verschlossen werden sie dann mit einem Vorhängeschloss.