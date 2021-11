Das ganze Leben in einem Raum : Einrichtungstipps für die Ein-Zimmer-Wohnung

Das ganze Leben in einem Raum

Landsberg/Bad Honnef Die erste Wohnung umfasst oft nur ein Zimmer mit Bad. Und auch wer viel beruflich unterwegs ist, lebt häufig in kleinen Appartements. Tipps, wie man viele Räume in diesem einen Zimmer unterbekommt.

Schlafen unweit des Herdes. Arbeiten neben der verlockenden Couch: Ein-Zimmer-Wohnungen sind eine Herausforderung für den Alltag. Gerade jetzt, wo viele Berufstätige auch noch vermehrt zu Hause in diesem einen Raum arbeiten müssen.

Aber die Ein-Zimmer-Wohnungen sind nach wie vor gefragt - Tendenz steigend. Denn in den Städten steigen die Mietpreise und große Wohnungen sind für viele Alleinstehende zunehmend unerschwinglich. Und: Auch in Vororten oder zumindest in Bahnhofsnähe suchen etwa Pendler häufig nach einer kleinen Unterkunft, sagt Trendanalystin Gabriela Kaiser.