Bei Mietwohnungen : Eltern können Schlüssel für Kinder einfordern

Karlsruhe Den Schlüssel für die eigene Wohnung in der Hand zu haben, gibt ein gutes Gefühl - schließlich verschafft der richtige Zugang zum Zuhause. „Beim Einzug sollte der Mieter gesondert quittieren, wie viele und welche Schlüssel er bekommen hat.

Thomas Hannemann: An sich so viele, wie vertraglich vereinbart sind. Die Zahl der Schlüssel orientiert sich aber auch an der Zahl der Wohnungsnutzer. Kinder werden zum Beispiel in der Regel nicht in den Mietvertrag aufgenommen. Wenn sie größer sind, wird man aber auch ihnen einen eigenen Schlüssel zubilligen.