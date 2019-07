Vor Bau Genehmigung einholen : Fahrradgaragen sind Diebstahlschutz und Blickfang im Garten

In Fahrradgaragen sind die Bikes gut geschützt vor der Witterung - und vor allem vor Diebstahl. Foto: wsm.eu/pd-f.de/dpa-tmn.

Berlin Fahrräder brauchen einen Stellplatz, an dem sie vor Regen und Dieben geschützt sind. Roland Huhn vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) rät zu besonderen Fahrradgaragen. Sein Argument: „Man sieht das Fahrrad nicht.

Auch der Diebstahl von Einzelteilen wird so erschwert - gerade bei Pedelecs mit teurem Akku wichtig. Ein weiterer wichtiger Faktor: Bequemlichkeit. Das Schleppen aus dem Keller entfällt.

Allerdings hat der Stellplatz seinen Preis. „Einfache Fahrradgaragen gibt es ab 200 Euro. Aber um etwas Solides haben, muss man mehr in die Hand nehmen“, erklärt Anna Florenske vom Verband Wohneigentum in Bonn. „Ab circa 1000 Euro Anschaffungspreis erfüllen die meisten die gängigen Kriterien, aber auch hier lohnen sich noch Vergleiche.“

Es gibt Fahrradgaragen die an einen kleinen Holzschuppen erinnern, schlichte Metallkonstruktionen, futuristische Kunststoff-Boxen und sogar komplett im Boden versenkbare Garagen mit Betondeckel.

Doch statt schickem Design sollten Sicherheitsaspekte bei der Kaufentscheidung im Vordergrund stehen, findet Huhn. „Es gibt diese Kunststoffgaragen aus durchsichtigem Material - die würde ich mir nicht vors Haus stellen, weil man erstens sehen kann, was drin ist, und zweitens auch den Schließmechanismus selbst erkennen kann.“

„Am besten ist ein fest verankertes Schloss. Das ist auf jeden Fall besser als ein Vorhängeschloss“, sagt Florenske weiter. „Am sichersten ist es, wenn der Zylinder nicht vorsteht, sondern plan mit der Tür ist.“ Beim Kauf sollte man sich nach der Sicherheitsstufe des Schlosses informieren. Ein weiterer Faktor ist die Belastbarkeit, etwa in Hinblick auf die Schneelast des Daches. „In Deutschland reichen meist schon 25 Kilogramm pro Quadratmeter“, sagt Florenske. „Aber damit ein Dieb nicht mit dem Vorschlaghammer durchkommt, ist eine Belastbarkeit von 50 Kilogramm pro Quadratmeter besser. Da kann das Schloss noch so gut sein: Wenn die Konstruktion so etwas nicht aushält, bringt es nichts.“