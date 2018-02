später lesen Was kommt nach dem Einhorn? Flamingo und Alpaka sind neue Trendtiere FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Twittern

Teilen



Es ist vorbei mit dem Einhorn. Noch nicht vollständig, aber das Ende deutet sich an. So langsam nimmt der Hype um das Fabelwesen auf Kissen, Taschen, Shirts, Kuchen, auf einfach allem, was man so kaufen kann, ein Ende. Und was kommt danach? Von Simone Andrea Mayer, dpa