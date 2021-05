Mietrecht : Für Hund und Katze in der Wohnung ist Erlaubnis nötig

Für Hund und Katze in der Wohnung ist Erlaubnis nötig

Wer in einer Mietwohnung eine Katze halten möchte, muss vorher den Vermieter fragen. Foto: Axel Heimken/dpa

Frankfurt/Main Um Tiere in der Mietwohnung gibt es immer wieder Streit. Für größere Tiere brauchen Mieter das Einverständnis ihres Vermieters. Ein grundsätzliches Verbot ist aber nicht ohne Weiteres möglich.

Wer Hunde oder Katzen in seiner Mietwohnung halten will, braucht die Erlaubnis seines Vermieters. Holen sich Mieter ungefragt einen tierischen Freund in die Wohnung, kann der Vermieter sie abmahnen. Darauf macht der Eigentümerverband Haus&Grund Hessen aufmerksam.