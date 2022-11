Winterwetter : Garage nach Schneefall extra lüften

Bonn Auch wenn viele Garagen Fenster und Lüftungsöffnungen haben, bei feuchtem Winterwetter reicht es nicht, sie nur darüber zu lüften. Schuld daran ist das Auto.

Die Garage sollte auch im Winter regelmäßig gelüftet werden - vor allem nach Schneefällen. Denn das Auto bringt Schnee mit in die Garage, wo er schmilzt und das Wasser sich am Boden und als Kondensat in der Luft sammelt. Die Feuchtigkeit kann auf Dauer Fahrzeug und betonierten Garagenboden beschädigen, so Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen.