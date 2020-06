Zur Arbeit verpflichtet? : Gartenpflege kann Aufgabe der Mieter sein

In manchen Mietverträgen ist geregelt, dass die Mieter Gartenarbeit übernehmen. Gibt es keine individuelle Vereinbarung, gilt dies aber nur für einfache Arbeiten wie Rasenmähen. Foto: Kai Remmers/dpa-tmn

Berlin Rasen mähen, Unkraut jäten, Laub fegen - wer einen Garten hat, muss Einsatz zeigen. Auch in Mietwohnungen können Mieter verpflichtet werden, sich um die Pflanzen zu kümmern.

Ein Garten bietet Erholung. Allerdings bedeutet ein Garten auch Arbeit. In Mietshäusern stellt sich die Frage: Wer ist für die Pflege zuständig - Mieter oder Vermieter?

Die Antwort: Es kommt darauf an, was im Mietvertrag vereinbart wurde. Darauf weist der Eigentümerverband Haus&Grund Deutschland hin. Finden sich dort Regelungen, dass der Mieter die Gartenpflege übernimmt, so schuldet er diese auch.