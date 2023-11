Gebäudeenergiegesetz Von Heizung bis Dämmpflicht: Welche Regeln schon ab 2024 gelten

Mit der Reform muss ab 1. Januar 2024 jede Heizung, die in einem Neubau in Neubaugebieten eingebaut wird, mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist etwa mit einer Wärmepumpe, dem Anschluss an ein Wärmenetz oder einer Stromdirektheizung möglich. Heizungen, die in Neubauten außerhalb eines Neubaugebiets eingebaut werden, müssen die 65 Prozent frühestens ab 2026 bzw. 2028, also abgestimmt auf die kommunalen Wärmepläne, erreichen. Nach dem Wärmeplanungsgesetz sollen Großstädte bis Mitte 2026 Wärmepläne vorlegen, die restlichen Kommunen bis Mitte 2028.